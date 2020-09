Com estoque em estado crítico, Hemosul espera doadores até às 12h

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) acendeu o alerta vermelho para os estoques em estado crítico de sangue dos tipos O-, O+ e A+. Os doadores que possuem qualquer um desses tipos sanguíneos, ou qualquer outro, que desejam e estejam aptos para doar podem se deslocar ao Hemosul até às 12h deste sábado (19).

Nesta semana, o Hemosul realizou a convocação de doadores para o reabastecimento do estoque essencial para atender a demanda do Estado e salvar vidas. Na quinta-feira (17), os estoques de O- estavam em 21%, O+ em 14%, e A+ em 8%.

As doações podem ser feitas durante toda a semana, sendo que as únicas exceções são domingos e feriados. Além disso também é possível realizar o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. No local é obrigatório o uso de máscaras e como parte do protocolo de prevenção ao contágio da Covid-19 é realizada a aferição de temperatura corporal dos doadores.

Doação

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos.

Serviço

O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304.

Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

(Com informações do Portal MS)