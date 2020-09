Brasil recuperou sua economia melhor do que outros países, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro particou da Assembleia Geral da Convenção Evangélica, em Brasília, realizada neste sábado (19). Durante o evento, Bolsonaro afirmou que a economia do país foi a “que melhor se saiu” em relação a outros países.

Segundo informações do Poder 360, a fala do presidente ocorreu no momento que citava a “provação” do Brasil diante da pandemia.

“Temos 1 povo maravilhoso. Em sua grande maioria, temente a Deus. Passamos por uma grande provação. Ou melhor, estamos no final dela. O momento que se abateu sobre todo mundo. Na parte economia, o Brasil foi o q melhor se saiu. Quis o destino também que na área de saúde, aos poucos, ao se deixar de politizar a única alternativa que nós tínhamos, começou-se a salvar mais vidas no Brasil também”. O templo visitado por Bolsonaro, conhecido como “baleia”, é do Ministério Madureira da Assembleia de Deus.

Bolsonaro também comentou embates na Justiça em relação às suas decisões políticas no combate ao novo coronavírus. “Tive que tomar decisões, mesmo sendo tolhido pelo Poder Judiciário. Se naquele momento, naquela época, até mesmo a chacota se fez presente, hoje, graças a Deus, estamos vendo que estávamos no caminho certo. Se deus quiser, voltaremos à normalidade ainda no corrente ano”.

(Com informações do Poder 360)