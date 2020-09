Rio Paraguai baixo paralisa atividades em Porto Murtinho

Os portos do Rio Paraguai registram seu pior índice dos últimos 50 anos. Medindo em média apenas 1,5 metro o porto de Porto Murtinho, distante 473 km da Capital, está parado há quase dois meses e deve continuar assim até no mínimo janeiro.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a última vez em que o nível do rio esteve próximo ao registrado durante este período do ano, foi em 1973. Em 2019, o rio nesta época estava três metros mais elevado.

O prefeito do município, Derlei Delevatt, revela que o ano todo está sendo atípico. Os períodos de chuva foram mais fracos do que o registrado anteriormente e não apenas em Porto Murtinho, mas em toda a região pantaneira.

“As chuvas não foram tão fortes a ponto de conseguir manter um bom nível de água e isso é em toda a extensão do rio, principalmente nos arredores da nascente. O trabalho de carga e descarga está suspenso há 60 dias e deve continuar assim até janeiro”, revelou.

Delevatt ressalta que essa é a pior seca dos últimos 50 anos e que devido a isso ele não acredita que os trabalhos serão retomados na data prevista. Além disso, o porto é um dos mais importantes no Estado para a escoação de grãos. Com a seca do rio a atividade foi paralisada e os trabalhadores que dependem da atividade foram dispensados.

O prefeito ainda conta que ontem (17), chegou a chover no município. No entanto, é preciso de chuvas com proporções maiores para que possa elevar o nível do Rio. “Só foi suficiente para levar água para os açudes e molhar um pouco o solo, ainda não é o suficiente.

(Texto: Amanda Amorim)