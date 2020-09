Parlamentares farão teste após Reinaldo ser positivo para Covid-19

Com o teste positivo do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), para COVID-19, os parlamentares que estiveram com a autoridade também vão fazer o exame. Azambuja se reuniu na terça-feira (15) com os ministros da agricultura, Tereza Cristina, e do desenvolvimento, Rogério Marinho, além de parte da bancada federal do Estado, os senadores Simone Tebet (MDB) Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (PSL), além dos deputados federais Rose Modesto (PSDB) e Luiz Ovando (PSL).

A senadora Simonte Tebet disse que não chegou muito perto do governador, mas vai fazer a testagem. A senadora Soraya Thronicke não confirmou se vai fazer o exame, mas como não se recorda como o cumprimentou também aguarda para realizar o teste. Mesmo na dúvida se faria o teste, já que teve em março o novo coronavírus, o senador Nelsinho Trad, a assessoria do parlamentar avisou que pediria o exame.

A deputada federal, Rose Modesto também disse que não teve contato com ele, só de longe. “Mas vou me manter isolada”, revelou. Já o deputado federal Luiz Ovando teve a doença junto com toda a família e todos evoluíram perfeitamente. “Estão todos curados sem qualquer complicação. A confirmação foi feita no dia 16 de março por exame sorológico. IGG elevado e IGM em queda. Estou 100% recuperado e correndo novamente cinco, a seis quilômetros por dia” explicou. O deputado disse que todos os familiares utilizaram Hidroxicloroquina, Azitromicina, Dexametasona, Vitamina D e Sulfato de Zinco para tratamento. Ovando reforçou ainda que a sorologia mostrou que já teve a COVID 19 e está imune.

De acordo com nota da assessoria de imprensa, Reinaldo Azambuja tem apenas sintomas leves, passa bem e começou hoje a cumprir quarentena onde passa a trabalhar de casa em home office. O governador também esteve no DOF em Dourados e na quinta-feira (16), na convenção do PSDB, nenhum tucano presente no evento retornou sobre o assunto.

Dos secretários de Azambuja apenas o secretário estadual de Fazenda, Felipe Matos, e o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), Rudel Trindade Júnior, já tiveram a doença.

