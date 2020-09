Mais de 200 famílias de Bodoquena receberão título de propriedade

Por meio do Programa de Regularização Fundiária, 215 famílias de Bodoquena receberão o título de propriedade de seus imóveis, após 20 anos vivendo com irregularidades. A Equipe da Prefeitura de Bodoquena protocolou nesta sexta-feira (18), na Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), o levantamento topográfico georreferenciado do Loteamento Santo Afonso, onde o trabalho está sendo desenvolvido.

De acordo com o assessor técnico da Agehab, Madson Ramão, o próximo passo será a aprovação do projeto na Prefeitura e o encaminhamento para o cartório de registro de imóveis, para então os beneficiários receberem a titulação dos imóveis.

O levantamento das famílias que moram no loteamento foi feito in loco pela coordenação habitacional da Prefeitura, após a assinatura do termo de acordo e parceria assinado pela administração municipal e a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Lopez, no ano passado.

Além dos moradores do Loteamento Santo Afonso, famílias da Vila Moreira e Vila Sol Nascente também serão beneficiados com a Regularização Fundiária na próxima etapa. Ao todo, 739 imóveis serão regularizados.

