JBS oferece mais de 500 vagas no Estado em várias unidades

A JBS anuncia a abertura de mais de 500 novas vagas de emprego em suas unidades de Anastácio, Campo Grande, Caarapó, Coxim, Dourados, Naviraí e Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. Somente neste ano, a Companhia já realizou mais de duas mil contratações no estado. As oportunidades são para as áreas operacionais e administrativas e é desejável ter exercido a atividade anteriormente.

Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferece capacitação técnica para cada função. Para concorrer, os candidatos devem seguir as orientações de cada planta:

Anastácio

(67) 3245-5540 – A unidade disponibiliza vagas para supervisor de manutenção, supervisor de utilidades e supervisor de produtos. Os interessados devem ter ensino superior completo e encaminhar currículo para o e-mail cintia.sakashita@friboi.com.br.

Campo Grande

(67) 2107-2571 – A unidade disponibiliza vagas para operador de higienização. Os interessados devem entregar currículo na unidade localizada na Av. Duque de Caxias, 7255, bairro Nova Campo Grande.

Caarapó

(67) 3498-1423 – São 20 vagas para a linha de produção e uma vaga para operador na fábrica de farinha. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail recrutamentocaa@seara.com.br.

Dourados

(67) 3411-2047 – São mais de 300 vagas disponíveis para a linha de produção. A seleção acontece às segundas e quartas-feiras, 7h30, e às sextas-feiras, 13h, na Associação ADCS – localizada na Rodovia BR 163, Km 6, Distrito Industrial. É necessário levar caneta e documentos pessoais.

Naviraí

(67) 3409-6753 / (67) 3409-6765 – A unidade possui vagas para faqueiro. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail recrutamento.navirai@friboi.com.br ou entregar na portaria da unidade, localizada na Rodovia Naviraí/Itaquiraí, Km 02, BR 163, Zona Rural.

Sidrolândia

(67) 3272-7022 – São mais de 200 vagas para a linha de produção. A seleção acontece diariamente, em horário comercial, no Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador (CIAT), localizado na Rua Lucia de Souza Mello, 128, Centro.