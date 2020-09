Dome lamenta ‘desastre’, mas projeta sequência do Flamengo

Após estrear na Copa Libertadores com uma derrota por 5 a 0 nesta quinta, o técnico Domènec Torrent comentou a atuação e procurou dar explicações ao torcedor que assistiu a atuação apática do Flamengo diante do Independiente Del Valle, no Estádio Casa Blanca, em Quito. Além de pedir desculpas, o espanhol falou sobre a estratégia da equipe e a pressão sofrida pelo resultado.

”Jogamos mais ordenados no primeiro tempo, por isso só marcaram um gol. Tivemos algumas chances nos contra-ataques. Na segunda parte tentamos marcar mais em cima, mas eles jogam muito bem quando têm espaços. É uma derrota muito dolorida, mas são três pontos. Temos que pedir desculpas aos torcedores. Eles marcaram dois, três golaços” afirmou Dome, antes de seguir:

”Sei que esse é o pior resultado do Flamengo. Agora o jogo já passou, temos que tentar ganhar o próximo jogo. É um desastre, mas são três pontos, vamos tentar nos recuperar para o próximo” projetou o treinador do Rubro-Negro.

Questionado se se sente pressionado ou ameaçado no cargo, ele respondeu ”Eu não sei. Estou focado em trabalhar, os jogadores também. Se você quer falar disso, tem que falar com outras pessoas, não comigo” respondeu.

”Não tenho queixa sobre os jogadores. Querem ganhar. Correram muito, estão muito cansados. Mas eu sei que quando perde de 5 a 0 não tem desculpa. Foram melhores, é um bom time. Não acho que fomos apáticos. O primeiro que tem que saber é como estão fisicamente na altitude. No primeiro tempo não tivemos problemas para defender, e tivemos chances de contra-atacar. Estava equilibrado. No segundo foi tudo diferente.” finalizou o técnico estrangeiro.

