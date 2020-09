Vítimas das queimadas, cinco animais silvestres estão em atendimento no CRAS

Cinco animais silvestres estão em atendimento no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital, vítimas das queimadas que ocorrem no Mato Grosso do Sul. O Cras recebeu oito espécies nesta quinta-feira (17), porém três não resistiram devido aos ferimentos.

Conforme informações da Semagro, os animais que morreram era um preá que apresentava queimaduras, uma anta que veio encaminhada de Rio Verde (MS) e um filhote de veado que chegou de Alcinópolis.

No momento o CRAS segue tratando um veado campeiro jovem com um leve ferimento na pata, um filhote de jandaia e um gavião-asa-de-telha.

Na manhã de hoje, o CRAS recebeu um urutau Curiango e dois filhotes de araras, sendo todos eles da Capital. Intoxicado pela fumaça, o urutau segue em observação.

Unidade móvel

Ainda nesta manhã, a unidade móvel do CRAS realizou o atendimento de um tamanduá mirim que foi achado em uma fazenda próximo de incêndio.

Conforme o médico veterinário Lucas Cazati, o quadro clínico do animal é bom e com prognóstico favorável. Por hora, o tamanduá segue em atendimento no CRAS móvel para ser alimentado e hidratado.

Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), mobilizaram a estrutura do CRAS para o atendimento aos animais silvestres afetados pelos incêndios florestais.

(Com informações da Semagro)