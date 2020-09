Transmissões relembram o passado e trazem atenção para uma causa ambiental

Biquini Cavadão celebra 35 anos de carreira e Luan Santana quer fazer live no Pantanal

Celebrando 35 anos de estrada do Biquini Cavadão, Bruno Gouveia e Carlos Coelho trazem uma live especial neste sábado (19), às 16h30, gratuita e transmitida do alto de uma cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro.

Com o nome “35 anos na estrada e influências musicais”, será pelo canal do YouTube do Biquini Cavadão (YouTube.com/biquíni), onde sucessos da banda e de outros grandes nomes da música nacional e internacional serão apresentados em arranjos intimistas.

Por conta da destruição do santuário ecológico encravado no coração do Brasil, o cantor Luan Santana resolveu se mobilizar e ajudar. O sertanejo vai fazer uma live direto do Pantanal para mostrar in loco o que realmente está acontecendo. A data ainda não foi definida. Ele pede ajuda a empresários. “Ainda nã o tivemos parceiros interessados, mas deixo aqui, publicamente, que temos este projeto. E você , que tem uma marca ou empresa querendo fazer a diferença, neste momento, entre em contato. Vamos salvar o Pantanal! Vamos dar visibilidade a esta causa!”