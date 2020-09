PSDB cita existir equilíbrio na sigla após apoio a prefeito

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Campo Grande realizou a convenção partidária ontem (16) e definiu a chapa dos 44 nomes que concorrem ao cargo de vereador e vereadora. E, segundo o presidente municipal, vereador João César Mattogrosso, mesmo o partido possuindo várias correntes, a decisão de apoio à reeleição de Marquinhos Trad, do PSD, foi decidida de forma democrática. “Todo partido, ainda mais o PSDB com a grandeza que possui, sempre vai querer ter à disposição de lançar candidatura própria.

com todos os quadros e com a história que a gente tem. Todo partido tem pensamentos e divergências e com toda certeza o pensamento de acompanhar o prefeito Marquinhos em uma reeleição tiveram pessoas favoráveis e que não eram; isso é normal e faz parte do processo democrático.

A partir do momento que foi escolhido de forma democrática e no voto, e o sim venceu, a gente segue e acompanha unidos e fortes o mesmo projetos. E todos que são tucanos querem que nosso partido seja maior”, explicou.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Andrea Cruz)