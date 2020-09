Prefeito terá 13 candidaturas para tentar bater reeleição

Até o momento, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) tem 13 adversários oficiais que disputam a Prefeitura de Campo Grande e o apoio de sete partidos políticos. Ontem (16), Cris Duarte consolidou a candidatura pelo PSOL e será a única mulher do pleito, já que a médica-veterinária Terezinha Cândido, do Democracia Cristã, teve de deixar a disputa, após a sigla decidir apoiar o promotor licenciado Sérgio Harfouche, do Avante.

As convenções partidárias terminaram e os candidatos têm até o dia 26 de setembro para registrar as homologações no Tribunal Regional Eleitoral.

Concorrentes

Entre os que tentam tirar a cadeira do Executivo de Marquinhos está o partido Avante que, como já citado, concorre com Sérgio Harfouche ao cargo de prefeito e o vereador André Salineiro como vice. O MDB, com o deputado Márcio Fernandes ao cargo de prefeito e a ex- -vereadora Juliana Zorzo como candidata a vice-prefeita.

O Solidariedade entra na disputa com o ex-secretário de obras Marcelo Miglioli concorrendo a prefeito e Carlla Bernal como vice. Já o Progressistas vai disputar com o ex-diretor da Santa Casa Esacheu Nascimento e Venicio Leite como candidato a vice. O PT concorre ao cargo de chefe do Executivo com o deputado Pedro Kemp, e a candidata a vice-prefeita é a ex-secretária Heloísa Castro Berro. Tem ainda o PDT, que vem com o deputado federal Dagoberto Nogueira e para vice Kelly Martins.

(Texto: Andrea Cruz)