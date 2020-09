Marco Aurélio adiará depoimento de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello irá adiar o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal.

Conforme informações do Poder 360, a decisão é consequência de um recurso da Advocacia Geral da União (AGU) protocolado contra a determinação do ministro Celso de Mello, que impediria o presidente de prestar depoimento por escrito. Bolsonaro é investigado no caso que apura se houve interferência indevida na PF, denunciada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.

Em entrevista ao Poder360, Marco Aurélio disse que irá esperar até que o plenário da Corte julgue o recurso da AGU para dar sequência ao processo. “Eu não parto para autofagia. Não casso decisão de colega”, disse.

Na decisão, Celso de Mello justificou que Bolsonaro não poderia prestar depoimento por escrito já que era investigado e não testemunha.

(Com informações do Poder 360)