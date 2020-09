Grupo Pixote lança primeiro EP de DVD “Arena”

O Grupo Pixote lançou na última terça-feira (15), em todas as plataformas digitais e vídeo no canal oficial no YouTube, o primeiro EP extraído do DVD “Arena”. Trata-se de um projeto inovador, gravado no formato “Drive-In”, no Allianz Parque, em São Paulo/SP.

O disco será divulgado em 04 etapas, trazendo 10 faixas inéditas e pout-pourris com regravações de sucesso do Grupo, além de participações especiais de Marcos & Belutti, Léo Santana e o Grupo Menos é Mais. Neste primeiro momento, o destaque fica para a faixa inédita “Encontro de Erros” (Vine Show / Élcio di Carvalho / Murilo Huff / Junior Gomes), que será divulgada, também, nas rádios de todo o Brasil a partir do dia 18 de setembro.

“Foi uma experiência muito diferente cantar no formato Drive-In, ainda mais gravar nosso DVD com convidados que admiramos tanto. Ficamos felizes por sentir a energia do público e ver que todos estavam lá em seus carros, por nós, pela música que fazemos, sem dúvida foi um dia inesquecível em nossas carreiras”, comenta Dodô, vocalista do Pixote.

O DVD teve direção de Anselmo Troncoso, famoso por seus projetos grandiosos no universo sertanejo, e assim foi no DVD Arena, ele fez o projeto impecável conforme o grupo imaginou e queria.

