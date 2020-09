Em posse de Pazuello, Bolsonaro defende uso da cloroquina

Durante a posse do ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender o uso da hidroxicloroquina para o tratamento precoce da covid-19. O comentário do Bolsonaro ocorreu na tarde desta quarta-feira (18).

“Parabenizo toda a classe médica, em especial àqueles que ousaram com a cloroquina”, disse Bolsonaro, que mostrou a caixa da medicação e foi aplaudido.

Durante discurso, Bolsonaro elogiou Pazuello por ter ganho a simpatia durante a interinidade não só do governo, mas de governadores e prefeitos. Exaltou que sabia da “e“enorme capacidade” do agora ministro efetivo de gerir e disse que acreditou no convite a ele em razão da sua vida pregressa.

(Com informações da Agência Brasil)