Covid já fez 1.122 vítimas e infectou 60.963 sul-mato-grossenses

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (16) apresenta 1.122 vítimas a Covid em Mato Grosso do Sul, sendo 16 confirmações ocorridas nas últimas 24 horas. Com mais 666 testes positivos, o número total de infectados desde o início da pandemia sobe para 60.963.

A média móvel indica que na última semana foram registrados 16.43 óbitos diários. Para o titular da saúde, Geraldo Resende, a média é alta, mas estabilizada. “Vamos trabalhar para que essa curva possa ter um decréscimo”, afirmou.

O Estado possui até o momento, 242.800 casos notificados, sendo 177.268 descartados. Na data de hoje existem 1.217 amostras em análise pelo Laboratório Central (Lacen), e 3.352 casos pendentes de encerramento pelos municípios.

Embora os indicadores indiquem uma estabilidade nos casos do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, é necessário manter os cuidados pois a taxa de contágio continua alta no Estado.

O Farol Covid indica que a taxa de contágio está em 1.6 nesta quarta-feira (16), mostrando um decréscimo com relação a ontem (15) quando o índice estava em 1.10. “Ainda assim estamos acima da média nacional que está em 0.99”, afirmou a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone.