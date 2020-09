Criador de “Bytes Monstrusos”, dos quadrinhos Neymar Jr., realiza live ensinando a desenhar personagens da série

Histórias em quadrinhos são envolventes não somente pela temática abordada dentro das páginas, mas pelo estilo dos traços utilizados e principalmente pelo formato atrativo característico de se contar uma história, agora amantes dessa vertente, de todas as idades, tem mais um título que podem acompanhar de graça, sem sair de casa. “Bytes Monstruosos” é a mais nova série da Neymar Jr. Comics., que traz em seu perfil do facebook, nessa sexta-feira (18), em que o criador Dustin Evans vai ensinar como desenhar personagens com caráter, às 14h pelo horário de Mato Grosso do Sul.

Lançado pela Fan The Flame Concepts LLC, Bytes Monstruosos está disponível de forma gratuita para leitura através do site www.NeymarJrComics.com ou via aplicativo oficial Neymar Jr Comics (disponível pela Apple Store e Google Play), onde mais de 1.500 episódios estão disponibilizados em seis idiomas diferentes.

“É ótimo que a equipe que desenvolve Neymar Jr. Comics esteja desenvolvendo novas histórias em quadrinhos criativas para crianças de todo o mundo desfrutarem.”, Disse Neymar Jr.

Evento

Dia 18 o perfil no Facebook de Neymar Jr. Comics sediará um evento ao vivo intitulado “Criando personagens com caráter”, em que Dustin Evans vai ensinar aos participantes como desenhar um dos personagens principais da série além de compartilhar dicas sobre como dar vida aos personagens na página.

Nessa nova obra os protagonistas Alfie e os monstros digitais estão em busca de mais conhecimentos e dados. Para isso, eles precisam atravessar diversas plataformas digitais.

Cada etapa vencida, uma “subida de nível” é atingida e, com isso, Alfie e seus amigos monstros ganham habilidades específicas. Do outro lado, nas profundezas da web, uma força sombria desperta e para evitar de ser excluído permanentemente neste reino digital, o grupo de Alfie e os monstros digitais devem atuar em equipe para voltar para casa sem ser notado pelo mundo real.

Tendo o nome do ídolo do Paris Saint Germain, a Neymar Jr. Comics teve seu lançamento ainda em setembro de 2018 e conta com títulos como: “Inked”; “Os Homens Tatuados”; “Golaço” e “Monstros das Redes Sociais”.

“Eu realmente adorei tudo e fico super feliz de poder levar um pouco do universo dos quadrinhos a uma nova geração de fãs que é tão fascinada por histórias e filmes de super-heróis quanto eu” diz Neymar Jr.

Sobre Bytes, o jogador ainda comenta que: “esta nova série é muito legal e mostra como o trabalho em equipe, a amizade e a perseverança são tão importantes na vida”.

Desenvolvida pelo autor best-seller e criador de quadrinhos e graphic novels, Dustin Evans, com cartas de Jason Burns e Ferdinand Velasco, Bytes Monstruosos está disponível de forma gratuita para leitura.

Causa Social

Parte do que é gerada pelos quadrinhos da NeymarJr Comics é doada para o Instituto Projeto Neymar Jr., uma fundação beneficente com o objetivo de ampliar as oportunidades para crianças, adolescentes e famílias vivendo em situação de vulnerabilidade social através da educação, cultura, esportes e saúde.

Através das plataformas da Neymar Jr. Comics é possível ter uma experiência de leitura de quadrinhos completamente digital, com histórias curtas e gratuitas publicadas cerca de cinco vezes por semana.

Marca na quarentena

Desde maio, no canal do Youtube da NeymarJr Comics uma série de vídeos de Master Classes vem ensinando como desenhar. Além disso está lançando uma série de páginas para colorir e palavras cruzadas que podem ser baixadas por download, como forma de passar o tempo de maneira criativa e produtiva.

Em nota, Neymar se disse: “muito orgulhoso de ver que a equipe da Neymar Jr Comics continua oferecendo atividades não só divertidas com educativas para os jovens leitores de quadrinhos e suas famílias”.

Fan The Flame

Fan The Flame Concepts é um estúdio de histórias em quadrinhos e graphic novel e parte uma empresa de solução de tecnologia. Além da Neymar Jr. Comics, a equipe tem mais de 30 anos de experiência combinada na criação, publicação e distribuição de conteúdo para dezenas de nomes de destaque, incluindo Rua Sésamo, Shrek, Pinguins de Madagascar, Kung Fu Panda, Pocket God, Fruit Ninja, Piratas do Caríbe, Skylanders e Tartarugas Ninja.

Serviço: No site neymarjrcomics.com você encontra a lista de histórias em quadrinhos; páginas para colorir e os links das redes sociais para acompanhar a live “Criando personagens com caráter”, dessa sexta-feira (18).

