Cardi B entra com pedido de divórcio do rapper Offset

Cardi B, 27, e o rapper Offset, 28, estão se divorciando após quase três anos de casamento. A cantora entrou com o pedido nesta terça-feira (15) no Tribunal Superior do Condado de Fulton em Atlanta, de acordo com o site Hollywood Unlocked, que foi o primeiro a dar a notícia. A audiência de divórcio foi marcada para o dia 4 de novembro.

Cardi e Offset se casaram em setembro de 2017. No ano seguinte, ela deu à luz a menina Kulture, que atualmente tem dois anos.

“Offset e Cardi continuam a colocar Kulture em primeiro lugar neste momento problemático”, contou uma fonte próxima ao casal à revista “Us Weekly”.

(Notícias ao minuto)