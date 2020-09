Dólar encerra sessão a R$ 5,2889 reais

O dólar encerrou a sessão em alta de 0,27% e terminou a terça-feira (15) cotado a R$ 5,2889 reais na venda. Ontem (14), a moeda norte-americana sofreu desvalorização de 1.1%.

Conforme informações da Reuters, na máxima do dia a moeda foi a R$ 5,3007 reais (+0,49%), depois de na mínima (atingida ainda na primeira hora de negócios) descer a 5,221 reais, queda de 1,02%.

Bolsa de valores

O Ibovespa, índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em leve queda nesta terça-feira, tendo trocado o sinal várias vezes durante o pregão, com movimentos de realização de lucros e receios com a cena político-econômica enfraquecendo o efeito do clima favorável a risco no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,05%, a 100.219,66 pontos, segundo dados preliminares, após chegar a 99.646,81 pontos na mínima e a 100.949,43 pontos na máxima.

O volume financeiro somava R$ 23,1 bilhões.

(Com informações da Reuters e Agência Brasil)