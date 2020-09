Rafa Kalimann grava para o programa de Sarah Poncio

Rafa Kalimann gravou uma entrevista para o programa “Na Sala da Sarah”. As influencers são amigas de longa data, inclusive, já trabalharam juntas. No ano passado, elas gravaram uma pequena participação em “A Dona do Pedaço”, contracenando com Paolla Oliveira.

“Conversar com a Rafa sempre me trouxe uma energia surreal. A gente se parece muito em alguns aspectos, principalmente às nossas vivências, então conversamos muito sobre isso. É sempre maravilhoso tê-la por perto e foi um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho da nossa conexão no programa, falando sobre um assunto que amamos tanto!”, disse Sarah.

Com direção geral de Marlene Mattos e direção de Monik Macedo, “Na Sala da Sarah” será exibido nas plataformas de streaming e tem previsão de estreia para dezembro.

(Texto: Famosidades)