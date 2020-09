Lava Jato denuncia Lula pela 4º vez em Curitiba

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi denunciado nesta segunda-feira (14) por lavagem de dinheiro em esquema de doações da Odebrecht ao Instituto Lula no período de 2013 a 2014. A denúncia partiu da força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba.

Além do petista, o presidente e do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e o ex-ministro Antonio Palocci também são alvos da denúncia. De acordo com a denúncia do MPF (Ministério Público Federal) de hoje, a Odebrecht fez 4 repasses de R$ 1 milhão cada para o instituto do ex-presidente. Esses recursos teriam origem de vantagens indevidas obtidas pela empreiteira por meio de crimes de cartel, fraude à licitação e corrupção em contratos da empresa com a Petrobras.

Os procuradores afirmam que o herdeiro da construtora, Marcelo Odebrecht, ordenou as doações ao Instituto Lula e os valores foram debitados da chamada “Planilha Italiano”, na subconta “amigo”, que seria uma referência a Lula.

O MPF se baseia em depoimentos prestados em acordos de delação de Marcelo Odebrecht e de Palocci. Órgão diz que e-mails e planilhas apreendidos corroboram as informações prestadas pelos delatores. Também apresentou à 13ª Vara Federal de Curitiba recibos das doações feitas ao Instituto Lula.

(Com informações do Poder 360)