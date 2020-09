Incêndios no Pantanal aumentaram em 210%, aponta Inpe

Relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgado nesta segunda-feira (14), aponta que os incêndios na área do Pantanal aumentaram 210% neste ano ante ao mesmo período de 2019.

Conforme os dados, entre o dia 1° de janeiro e 12 de setembro deste ano o número de focos de calor chegou a 14.489 contra 4.660 de 2019. O relatório ainda indica que mesmo a três meses do fim de 2020, esse já é o maior ano com o maior índice de queimadas para o bioma. A pesquisa, realizada desde 1998, contabiliza que o recorde anterior era de 2005 quando 12.536 incêndios foram registrados.

Segundo dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), cerca de 15% do bioma pantaneiro foi completamente destruído com as queimadas e 2,2 milhões de hectares foram danificados pelo fogo.

O Inpe também informou que, considerando todas as florestas e biomas brasileiros, o aumento nos focos de calor na comparação com 2019 está em uma alta de 10%.

(Com informações da Istoé)