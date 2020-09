Dólar encerra sessão em queda de 1.1%

O dólar comercial fechou em queda de 1.1%, a R$ 5,275 na venda, na sessão desta segunda-feira (14). Na última sexta-feira (11), a moeda norte-americana sofreu valorização de 0,25%.

Já o Índice da Bolsa de Valores Brasileira (Ibovespa), fechou em alta de 1,94%, a 100.274,52 pontos, após duas quedas seguidas. Foi o maior ganho percentual diário em duas semanas, desde 1º de setembro (2,82%).

Destaques

YDUQS ON disparou 7,96%, após afirmar que tem condições de apresentar proposta concorrente mais atraente pelos ativos do Grupo Laureate no Brasil, após a Ser Educacional anunciar que assinou contrato para comprar o negócio por valor estimado em 4 bilhões de reais. SER ON, que não está no Ibovespa, saltou 10,21%.

PETROBRAS PN e PETROBRAS ON caíram 0,91% e 1%, nesta ordem, com a fraqueza dos preços do petróleo no exterior, além da notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar a partir da próxima sexta-feira pedido da Câmara dos Deputados e do Senado para impedir a venda pela companhia de suas refinarias.

BRMALLS ON valorizou-se 5,91%, com perspectivas mais favoráveis quanto a vacina contra o Covid-19 e continuidade na flexibilização de medidas de combate ao coronavírus, com o setor de shopping em alta, assim como empresas de varejo, incluindo as de vestuário, com LOJAS RENNER ON que terminou com elevação de 4,36%.

VALE ON cedeu 0,06%, mesmo com a alta dos futuros do minério de ferro na China, após forte valorização na sexta-feira. A mineradora comunicou pela manhã que pagará 5 bilhões de dólares de linhas de crédito rotativo com vencimento em junho de 2022 e dezembro de 2024 que foram desembolsados em março de 2020.

AZUL PN subiu 6,28%, tendo de pano de fundo anúncio de domingo de que recebeu proposta de apoio financeiro da BNDESPar e de um sindicato de bancos para ajudá-la a superar os impactos da pandemia de coronavírus. A proposta prevê oferta pública de um instrumento híbrido para captar ao menos 2 bilhões de reais. No setor, GOL PN valorizou-se 7,29%.

(Com informações da Reuters e Uol)