VÍDEO: Atacadão em Campo Grande pega fogo

Na tarde deste domingo (13), em Campo Grande, Atacadão da avenida Duque de Caxias pegou fogo.

De acordo com Luiz Felipe, funcionário da empresa, o fogo começou nos setores onde se localiza os álcool e produtos de limpeza, com isso não conseguiram controlar a chamas no inicio.

“O fogo inciou por volta das 17:15 e logo em seguida começamos a tomar as medidas necessárias, tentamos usar os equipamentos para controlar, mas não deram conta. Assim, demos inicio a evacuação dos clientes e funcionários, após isso acionamos o Corpo de Bombeiros.”

Com a intensidade o incêndio se alastrou para atrás do edifício, causando preocupação aos moradores da região e atingindo a rede elétrica do local.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já se encontram no Atacadista, contudo o fogo ainda não foi controlado. Os policiais estão controlando o fluxo do trânsito e os populares que estão ao redor.

A equipe do Estado Online teve que se retirar do local devido a grande proporção.

Atualização- 22 horas

Avenida Duque de Caxias, de acesso a loja e ao aeroporto internacional de Campo Grande, está interditada.

As chamas ainda continuam, por esse fato várias áreas da cidade estão sendo afetadas pela fumaça.

Apesar do grande volume de fumaça o aeroporto internacional de Campo Grande continua operando normalmente

O Corpo de Bombeiros continuam em serviço, com ajuda da Águas Guariroba e do Exército que forneceram caminhão pipa.

Foi usado LGE (Líquido Gerador de Espuma). Substância que contêm surfactantes fluorados específicos e aditivos que proporcionam maior fluidez, estabilidade, resistência à temperatura e elevada velocidade. O produto é fabricado para extinguir incêndios em hidrocarbonetos e solventes polares.

Por mais que o fogo seja controlado nas próximas horas o trabalho do Corpo de Bombeiros será madrugada adentro, para garantir que as chamas não retomem e cause prejuízos ainda maiores.

São ao todo 287 funcionários da empresa, porém ainda não se sabe a quantidade de pessoas que estavam no local.

São 11 viaturas no local, mais de 40 militares.

Confira os vídeos abaixo: