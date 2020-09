Sesau prepara operação para reduzir riscos de dengue

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) tem preparado uma série de ações para combater um novo surto de dengue, zika e chikungunya em Campo Grande. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e se reproduz na água parada. Para antecipar o período de eclosão de larvas, o município estuda reproduzir a operação mosquito zero, realizada nos primeiros meses do ano.

Apenas em 2020, foram notificados 18,3 mil casos de dengue, 11,5 mil confirmados e sete óbitos. Enquanto a zika e a chikungunya notificaram 113 e 107, respectivamente. De acordo com a superintendente de vigilância de Saúde, Veruska Lahdo, a nova ação será realizada no início do próximo mês, em outubro.

“Ainda estamos definindo como serão os moldes dessa ação, mas pode seguir um pouco do que foi realizado no início do ano, em que a população participou de forma ativa. Com isso, buscamos reduzir as possibilidades de um novo surto”, destacou.

A Operação Mosquito Zero foi realizada entre os meses de janeiro e março deste ano. “Nós esperamos dar início antes que seja registrado o aumento no número de chuvas em Campo Grande”, apontou Lahdo.

Histórico

Dados da Sesau apontam que fevereiro foi o mês com maior incidência da dengue, foram notificados 6,7 mil casos, seguido pelo mês de março, com 4,1 mil, e janeiro, com 3,9 mil. Juntos foram responsáveis por 80% dos casos registrados oficialmente este ano. No primeiro trimestre, cada mês registrou dois óbitos, e a última morte registrada no município foi em maio.

No último mês de agosto foram notificados 200 casos de dengue. Conforme a assessoria de imprensa do município, ainda esperam os resultados laboratoriais, e o mesmo ocorre com os seis casos registrados em setembro.

(Texto: Amanda Amorin)