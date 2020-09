Em MS, MP lança “robô da Ficha Limpa” para investigar candidaturas

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul lançou o “robô da Ficha Limpa” nesta semana. A nova ferramenta tecnológica criada pelo Laboratório de Inovação da própria instituição vai auxiliar o trabalho dos promotores de justiça eleitorais no pleito de 2020.

Segundo o MPMS, a criação da ferramenta decorre da necessidade de os promotores eleitorais buscarem, com maior celeridade e confiabilidade, informações acerca dos candidatos que registram suas candidaturas para concorrerem às eleições.

A tecnologia foi desenvolvida pelo Laboratório de Inovação do MPMS. A pesquisa de forma rápida é a partir do CPF do candidato e busca informações em uma série de fontes como Tribunal de Contas da União; Conselho Nacional de Justiça, onde se busca o cadastro nacional de condenações de improbidade administrativa; Tribunal Regional Federal da 3ª Região; Tribunal Regional Eleitoral; SAJ/MP, a base do MPMS; além dos Portais da Transparência de todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

(Confira mais na página A3 da versão digital do jornal O Estado)