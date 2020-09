PV inova e na confirmação de chapa pura com Bluma fará “walk thru”

O Partido Verde oficializa, hoje (12), a chapa pura composta pelo pré-candidato a prefeito Marcelo Bluma, e o vice Pastor Alvarenga, além da chapa com 43 pré-candidatos ao cargo de vereador da legenda. A homologação também será diferente. Mesmo totalmente presencial é na modalidade “walk thru”, onde as pessoas caminham pela Alameda Arquiteta Íris Ebner e têm contato com a nossa proposta da sigla para Campo Grande. O ato aconteceu às 8h, em defesa das árvores e praças da Capital Morena.

Para Bluma é uma resposta divertida e ambiental a outros sistemas. “O pessoal tem feito no formato drive-thru, mas nós achamos que isso é para os fracos, nós faremos no formato “walk thru”. Como se trata de um lugar público, belíssimo, porém, abandonado pelo Poder Público, nós aproveitaremos o evento para fazer uma ação no local e estaremos colocando lixeiras e aproveitando para fazer um pente-fino na sujeira do local”, explicou.

O pré-candidato não se preocupa com quaisquer pesquisas ainda que apontem rejeição a ele. “É muito cedo para ter uma visão real, tanto de aprovação quanto de rejeição. No decorrer da campanha, apresentando o nosso programa para toda Campo Grande, um programa de ação para reverter a situação de abandono, por exemplo, atual dos bairros de Campo Grande, a partir disso é natural que a aprovação cresça muito e que a rejeição diminua significativamente. Então, o problema de rejeição nas pesquisas não é uma grande preocupação. Nossa grande preocupação é colocar a campanha nas ruas e fazer o debate com os campo-grandenses”, analisou.

Diferente dos outros partidos também considerados de esquerda, PT e PDT, não foi escolhida uma mulher como vice. “A questão não é o gênero, mas sim ter proposta e política pública para mulheres, e isso o Partido Verde tem de forma muito significativa no seu programa. Nós do PV temos muitas mulheres, temos militantes que não têm disposição para disputar as eleições, mas que militam no partido, e temos filiadas e militantes que gostam de disputar as eleições. Nesta eleição, circunstancialmente, as mulheres fizeram a opção para disputar uma vaga no Legislativo municipal”, explicou.

(Texto: Rafael Belo)