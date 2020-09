Nova sede do DOF consolida trabalho de melhor polícia da fronteira

As obras de construção da nova sede do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF) em Dourados começam na semana que vem. Neste sábado (12), o governador Reinaldo Azambuja autorizou o início do empreendimento e pediu agilidade no trabalho.

Serão R$ 5,1 milhões investidos em um prédio de 1.434 metros quadrados. Elaborado pela segurança pública, o projeto da unidade contempla salas de treinamento, inteligência e logística, além de um heliponto e uma área específica para depósito de veículos apreendidos do tráfico. A construção materializa um sonho de mais de 30 anos e consolida o trabalho da melhor polícia de fronteira do Brasil.

“A sede atual ficou pequena. Ela tem mais de 25 anos. Como a área de atuação do DOF aumentou desse tempo para cá, precisávamos de um complexo moderno para atender toda a demanda”, explicou Reinaldo Azambuja.

Segundo o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o DOF se tornou case de sucesso no País e merece uma estruturação à altura. “Com um modelo de integração junto a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), prestamos o melhor serviço para Mato Grosso do Sul e resto do País, já que a maioria dos grandes carregamentos de drogas e armas têm como destino estados vizinhos e até mesmo outros continentes”, completou.

Operações Aéreas

Com atuação em 53 municípios do Estado, que ficam na fronteira de MS com a Bolívia e o Paraguai e na divisa do Estado com Paraná e São Paulo, o DOF planeja ampliar o trabalho de repressão ao crime organizado assim que a nova sede ficar pronta. Operações áreas farão parte da rotina da unidade. Para isso, um helicóptero será comprado pelo Estado.

“Uma comissão foi montada para planejar a compra dessa aeronave, que vai atender toda a região de fronteira e a região sul do Mato Grosso do Sul. Vamos ampliar nossa capacidade operacional”, destacou o diretor o DOF, coronel Wagner Ferreira da Silva.