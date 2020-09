Governador promete conclusão do Hospital de Dourados

A obra de construção do Hospital Regional de Dourados segue cronograma de trabalho com ritmo avançado. Neste sábado (12), operários trabalhavam no local quando o governador Reinaldo Azambuja decidiu vistoriar o empreendimento.

“Queremos finalizar esse complexo hospitalar no final do ano que vem, pois ele faz parte da regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul, desenhada para ampliar os atendimentos de alta e média complexidade em todas as regiões”, destacou ele.

O canteiro de obras foi montado em um terreno às margens da BR-163, na saída de Dourados para Ponta Porã. A construção teve início em junho de 2018 e está dividida em três etapas, sendo que a construção demandará investimento total de aproximadamente R$ 43 milhões na edificação. Os recursos são de emendas parlamentares federais com contrapartida do Governo do Estado.

Nesta primeira etapa são aplicados R$ 26,3 milhões. Depois de pronto, o hospital atenderá pacientes dos 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira. Terá leitos distribuídos em diversas especialidades médicas, com enfermaria masculina e feminina, isolamentos, UTI adulto, UTI Neonatal e pediátrica, leitos de observação adulto, centro cirúrgico e obstétrico, farmácia, unidade de nutrição, anexo de serviços, pronto atendimento e observação de isolamento, recuperação e pós-anestésica, totalizando 210 leitos em uma área de 10.970 metros quadrados.

“Esse hospital representa uma luta que iniciou no começo da gestão do governador Reinaldo Azambuja. As obras ficaram paradas por um tempo por questões relacionadas a projeto. Agora, em ritmo normal, vamos entregar essa unidade para que a população de Dourados e toda a região tenha atendimento adequado”, falou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

Ainda acompanharam a vistoria à obra o vice-governador Murilo Zauith, que é secretário estadual de Infraestrutura; e os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública).