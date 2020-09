Fiems realiza doação de 10 respiradores; cinco foram direcionados para a Santa Casa

Presente no evento, a senadora Simone Tebet comentou sobre Projeto de Lei apresentado nesta semana no Senado

A Santa Casa de Campo Grande e a Fundação Hospitalar de Costa Rica receberam, respectivamente, a doação de cinco novos respiradores na última sexta-feira (11). Os dez equipamentos, entregues pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), foram obtidos por intermédio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da senadora Simone Tebet (MDB-MS). O presidente da Santa Casa, Heber Xavier e o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, estiveram presentes no evento de entrega que ocorreu na Casa da Indústria, na Capital.

Em entrevista ao jornal O Estado Online, Heber Xavier comentou que os respiradores irão auxiliar no tratamento de diversas doenças e não somente nos casos de internação por contágio da covid-19. “Nós temos 10 leitos de covid, o CTI, que já estão equipados. Se precisarmos aumentar esse número nós já teremos então 50% do que possuímos hoje com esses cinco (respiradores). É muito importante tanto para as demais especialidades como também para a covid”, disse.

No discurso de agradecimento, o prefeito de Costa Rica ressaltou que os equipamentos recebidos serão direcionados para os dez leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) construídos para receber pacientes com diagnóstico positivo para a covid-19. Ele ainda afirmou que o equipamento médico será essencial após a fase da crise sanitária do novo coronavírus.

Ainda durante a cerimônia de entrega, o presidente da Fiems e vice-presidente da CNI, Sérgio Longen realizou uma retrospectiva sobre os trabalhos executados pela instituição no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (covid-19). “Além dos dez respiradores que estamos doando hoje também temos a doação neste período de 28.840 litros de álcool, 380 mil máscaras e 582 protetores faciais, os face shields”, falou.

Projeto de Lei 4.078/2020

Na última terça-feira (08), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) apresentou o Projeto de Lei 4.078/2020 que estende até dia 31 de dezembro de 2021 o prazo para que estados e municípios utilizem os recursos recebidos pela União no enfrentamento a pandemia. A matéria ainda prevê que a União não irá poder solicitar a devolução dos recursos enquanto o novo prazo estiver vigente. O texto também determina que os valores poderão ser aplicados na compra de vacinas e outros medicamentos eficazes no tratamento da doença. Aprovada pelo Senado, a proposta segue para análise na Câmara Federal.

Em conversa com o Estado Online, a senadora manifestou a importância da matéria como uma precaução para não furar o teto orçamentário de 2021. “Todo dinheiro do orçamento está carimbado e se nós gastarmos demais no ano que vem a gente cria uma instabilidade econômica. A ideia desse projeto foi aproveitar o dinheiro que o governo já aprovou que é direcionado para os estados e municípios. Os recursos transferidos poderão ser executados por eles até dezembro de 2021 ao invés de janeiro”, explicou.

Confira o vídeo de solenidade na íntegra: