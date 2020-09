Feira do Livro chega ao Shopping Campo Grande

A pandemia aflorou novos hábitos e estilos de vida, e pensando em oferecer uma diversidade de produtos com até 70% de desconto, a livraria Leitura inaugura a Feira do Livro no Shopping Campo Grande. Com opções de livros infantis e clássicos da literatura, o evento neste ano trouxe a novidade da compra on-line, e com isso os clientes que optarem por adquirir algum dos exemplares disponíveis podem realizam a compra por meio do WhatsApp: (67) 99216-5177. Além disso, no telefone será possível solicitar o catálogo e conhecer as 700 obras disponíveis na edição.

De acordo com o gerente da livraria, Wander César de Lima, a opção foi pensada para facilitar a vida dos clientes, gerando mais comodidade e segurança. “Mostramos o catálogo pelo WhatsApp, buscando um contato mais ágil e direto com o cliente”, pontua.

Para aqueles que querem aproveitar o período ao lado da família auxiliando nos estudos dos filhos, o evento oferece a opção da compra de materiais que podem auxiliar nos estudos de crianças e adolescentes, como livros que ensinam a caligrafia de forma divertida, atlas geográfico, atlas do corpo humano, tabuada e dicionários da língua portuguesa e língua inglesa. Os acadêmicos podem aproveitar,

ainda as promoções do Vade Mecum.

A Feira do Livro da Livraria Leitura acontece todos os dias, na praça central do estabelecimento, durante o horário de funcionamento do Shopping Campo Grande, aberto de segunda-feira a sábado, das 11h às 21h, e aos domingos, das 11h às 19h.

(Texto: Michelly Perez)