Mais de 910 mil mortos e 28,2 milhões casos em todo mundo

A covid-19 já fez mais de 910 mil vítimas e deixou 28,2 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, de acordo com balanço da agência AFP.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, já morreram pelo menos 910.300 pessoas e 28.221.090 foram infectadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan. Pelo menos 18.803.600 casos já foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infecções, já que alguns países estão testando apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas foram registradas 5.862 novas mortes e 302.322 novos casos em todo o mundo. Os países que registraram o maior número de novas mortes são a Índia (1.209), os Estados Unidos (1.000) e o Brasil (983).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 191.802 mortes em 6.397.547 casos, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.403.511 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 129.522 mortes e 4.238.446 casos, a Índia com 76.271 mortes (4.562.414 casos), o México com 69.649 mortes (652.364 casos) e o Reino Unido com 41.608 mortes (358.138 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

(Texto: com informações do Noticias ao Minuto)