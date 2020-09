Exportação de carne bovina em agosto cresce 19,4% ante agosto de 2019

A Associação Brasileira das Indústria Exportadoras de Carnes (Abiec) afirmou que as exportações de carne bovina in natura e processada cresceram 19,4% em agosto deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2019, para 191.189 toneladas. Os dados foram com base fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia. Já o faturamento avançou 14,5% na mesma comparação, para US$ 757 milhões.

A entidade alerta, porém, que na comparação de agosto de 2020 com o mês anterior, julho, o volume embarcado caiu 1,5% e a receita recuou 2,7%.

No acumulado dos oito primeiros meses de 2020, o volume embarcado subiu 12,3% na comparação anual, para 1,294 milhão de toneladas. Já o faturamento no período avançou 23,3%, para US$ 5,46 bilhões.

Entre janeiro e agosto, o volume embarcado para a China foi de 529.975 toneladas, segundo a Abiec, um avanço expressivo de 145,4% na comparação com o mesmo período de 2019. Só no mês de agosto, os embarques para o país asiático aumentaram em 98,1%, para 78.253 toneladas.

Os Estados Unidos também aumentaram a compra da proteína bovina brasileira: mês passado, os norte-americanos compraram 7.082 toneladas, aumento anual de 89,7%.

(Texto: com informações do IstoÉ)