Covid-19: Governo encerra barreiras sanitárias e foca em municípios

Barreiras sanitárias realizaram mais de 2,6 milhões de atendimentos desde o início da pandemia

O Governo do Estado publicou, no diário oficial desta sexta-feira (11), um novo Decreto Nº 15.514 que mantém as ações de trabalho da Comissão de Controle Sanitário do Estado de Mato Grosso do Sul (CCS-MS) e revoga o Decreto nº 15.399, publicado em 23 de março, que instituía a instalação de pontos de fiscalização sanitária, criadas nas divisas de MS com outros estados.

Para o presidente da Comissão de Controle Sanitário (CCS-MS), coronel do Corpo de Bombeiros Militar Hugo Djan, o Estado traçou outra estratégia para conter os avanços do Covid-19, agora com foco nos municípios.

“A Comissão continua com as suas ações pontuais no combate à Covid-19. Vamos atuar em diversos municípios, no sentido de conter os avanços da doença, auxiliando quanto às questões de isolamento domiciliar, prevenção e fiscalização, além de conscientização da população”.

Djan ainda explica que blitzes educativas serão criadas pelos municípios e a Comissão também oferecerá treinamento e a disponibilidade do software para auxiliar os municípios nas instalações das barreiras sanitárias municipais.