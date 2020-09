CNN Brasil estaria negociando para transmitir Libertadores

A “CNN Brasil” parece estar investindo pesado para adquirir os direitos de transmissão da Copa Libertadores 2020. Segundo informado pelo “Uol” nesta sexta-feira, a emissora, recém-chegada ao Brasil, estaria de olho para tomar o lugar do “SporTV” na TV fechada exibindo a principal competição de futebol da América e já negocia com a Conmebol.

Anteriormente, os direitos eram do “Grupo Globo” – que abriu mão de um acordo com a entidade dona pelo alto custo da atração. No momento, os canais “Fox Sports” possuem o adjetivo de “Casa da Libertadores” na televisão por assinatura.

Vale lembrar que a “CNN” teria a intenção de transmitir também jogos do Campeonato Brasileiro e, segundo o mesmo portal, teria contactado a “Turner” – empresa dona do “Esporte Interativo” – para viabilizar o negócio. Na TV aberta, o “SBT” anunciou, nesta quinta-feira, que é a nova companheira da confederação para exibir as partidas no Brasil.

(Texto: IstoÉ)