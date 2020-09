2020: Uma mulher morre a cada 10 dias por feminicídio em MS

No Mato Grosso do Sul, 25 mulheres foram mortas em femicídios em 2020. Em 273 dias do ano (do dia 1º de janeiro a 8 de setembro), a média é de uma vítima a cada 10/9 dias, segundo os dados da secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Ainda de acordo com o órgão, nos oito primeiro meses de 2019 e mais 8 dias de setembro, em todo o estado, 22 mulheres foram assassinadas, número 11% menor que se comprar com o mesmo período deste ano.

Segundo a polícia, nas últimas 48 horas, duas mulheres foram mortas por seus companheiros, a última, na madrugada desta terça-feira (8), em Bonito, no sudoeste do estado. Uma jovem de 26 anos foi morta na frente da filha com golpes de facão. O companheiro dela, um homem de 25 anos, suspeito de matá-la, foi preso horas depois.