Mercados promovem campanha para substituir arroz por macarrão

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, afirmou quarta-feira (9) que o setor deve promover uma campanha para estimular o consumidor a substituir o arroz pelo macarrão. Segundo ele, não há prazo para que o preço do produto seja reduzido no varejo.

“Vamos promover o consumo de massa, macarrão, que é o substituto do arroz. E vamos orientar o consumidor que não estoque [arroz]”, disse ele, depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em Brasília, para falar sobre a questão do aumento dos preços dos produtos da cesta básica.

O preço dos alimentos foi um dos destaques para a alta da inflação oficial em agosto. O IPCA ficou em 0,24% — maior percentual para o mês em quatro anos. Dois produtos chamaram a atenção: o arroz, com valorização de 19,2% no ano, e o óleo de soja, que subiu 18,6% no período.

(Com informações: Uol Economia)