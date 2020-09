O SBT terá o direito de transmitir dois jogos por rodada, sempre às quartas-feiras, às 21h30. A emissora vai herdar as partidas que a Globo já havia escolhido previamente antes de romper seu contrato com a Conmebol por questões financeiras. A emissora tentou renegociar o valor dos direitos de US$ 60 milhões (R$ 316 milhões na cotação atual).

Desta forma, os jogos de estreia do SBT serão os de Palmeiras e Grêmio, na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo visita o Bolívar, pela terceira rodada do Grupo B. A equipe de Renato Gaúcho encara a Universidad Católica, também como visitante, pelo Grupo E. O torneio continental será retomado na próxima terça-feira, dia 15, após longo período de paralisação por causa do novo coronavírus. Os últimos jogos haviam sido disputados no dia 12 de março. (Com informações: Terra)