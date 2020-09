Prosseguir: Governo atualiza grau de risco dos municípios de MS

Mapa apresentou considerável aumento de municípios no grau médio (laranja) e redução das faixas tolerável (amarela) e alta (vermelha)

Nesta quarta-feira (10), o Governo do Estado atualizou o grau de risco dos 79 municípios e encaminhou os relatórios situacionais com recomendações referentes à 36ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir).

O quinto mapa situacional indica que 35 municípios mantiveram seu grau de risco, 22 municípios melhoraram e 22 municípios pioraram.

Os municípios que regrediram na faixa de risco foram Água Clara, Amambai, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Caarapó, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Douradina, Figueirão, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde, Terenos e Três Lagoas.

O mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados), referente à 36ª Semana Epidemiológica (de 30/08 a 05/09) com recomendações para o período de 10 a 24 de setembro, apresenta seis municípios na faixa de risco tolerável (amarela), 55 municípios no grau médio (bandeira laranja), 17 no grau de risco alto (bandeira vermelha) e 1 no grau extremo (bandeira cinza).

Vale destacar que a mudança da cor da bandeira da faixa de risco extrema de preto para cinza atende ao pedido da Coordenadoria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial da Subsecretaria de Direitos Humanos da Prefeitura da capital.