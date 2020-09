Menina de 13 anos usa WhatsApp para denunciar estupro

Na última semana, uma menina de 13 anos denunciou o caso de estupro e abuso sexual que sofreu nos últimos anos. A garota, moradora em Sidrolândia, declara ter sido vítima do próprio irmão e do marido da avó.

Segundo Sidrolândia News, ela afirma ter sido estuprada pelo irmão de 16 anos quando morava em Campo Grande, onde morava até pouco tempo, mas a família preferiu não levar a situação às autoridades e mandaram a menina morar em um assentamento em Sidrolândia.

Morando com a avó no assentamento, a vitima passou a ser alvo de assédio sexual cometido pelo marido de sua avó. Ela já teria acordado com o abusador, de 74 anos, acariciando suas partes íntimas. Com isso, ela chegou a falar para avó o que estava acontecendo, mas a mulher não quis acreditar.

Diante dos fatos, a mãe da menina aconselhou a mesma a fugir com um rapaz de 20 anos, com quem passou a ter um relacionamento. Mesmo morando com o rapaz, pela sua idade o relacionamento caracteriza estupro de vulnerável.

Após a série de crimes cometidos contra a menina, ela entrou em contato com uma psicóloga da unidade do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) loca, onde o caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar, que foi até o assentamento e confirmou os relatos com a vítima, a levando a mesma uma casa abrigo.