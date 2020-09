Maiara ‘some’ da web, Maraisa canta sozinha e fãs especulam

A cantora Maiara sumiu das redes sociais nos últimos dias e os questionamentos dos fãs não param. Na noite desta quarta-feira (09), a dupla da famosa, Maraisa publicou um vídeo cantando um de seus hits e intensificou ainda mais a curiosidade dos admiradores.

“Enquanto a maiara não aparece, eu sigo com meu violão cantando sozinha essa música linda das Patroas”, grupo formado pelas irmãs e Marilia Mendonça. Também chamada pelo público de “patroa”, Anitta ficou bastante irritada ao descobrir que a definição pelo dicionário é “mulher do patrão”.

Maraisa continuou a postagem relembrando aos fãs que neste final de semana eles possuem um encontro marcado para live no Youtube e reforçou ainda mais os burburinhos sobre Maiara. “Essa moda vai estar na nossa live, nessa sexta-feira, às 20 horas, no nosso canal no YouTube. Espero que até lá essa menina apareça viu?Alguém viu ela por aí?”, perguntou.