Fumacê percorre nove bairros da Capital nesta quinta-feira

Na tentativa de diminuir os casos de dengue em Campo Grande, doença que também tem preocupado moradores locais, a borrifação ultra baixo volume (UBV) mais conhecido como Fumacê, deve percorrer nove bairros nesta quinta-feira (9).

As equipes estarão nos bairros Aero Rancho, Jardim Centenário, Lageado, Maria Aparecida Pedrossian, Jardim Noroeste, Nova Lima, Vila Popular, Santo Amaro e Tijuca.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.