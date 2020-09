Dólar sobe 0.38% e chega a R$ 5.32

Após finalizar a última sessão com desvalorização de 1.23%, o dólar voltou a subir 0.38% e terminou a quinta-feira (10) cotado a R$ 5.32 na venda.

Segundo informações da Reuters, a moeda oscilou entre queda de 0.57%, a R$ 5,2699 reais na venda, por volta de 11h (horário de Brasília), e alta de 0,47%, para R$ 5,325 reais, a caminho do fechamento do pregão no mercado à vista.

Com desempenho diferente, o Índice da Bolsa de Valores Brasileira (Ibovespa) fechou em queda de 2,43%, a 98.834,59 pontos. Conforme a Uol, esse é o el desde 13 de julho (98.697,06 pontos).

(Com informações da Reuters e Uol)