Comissão para acompanhar incêndios no Pantanal é criada

Senadores aprovaram na quarta-feira (9) a criação de uma Comissão Temporária Externa para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no Pantanal e seus desdobramentos. Proposto pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), o requerimento estipula que o colegiado será composto por quatro membros titulares e terá o prazo de três meses para funcionar.

“A situação atual é grave e há fortes indícios de que os incêndios detectados no bioma Pantanal ocorreram pela forte seca associada a ações antropogênicas”, justificou o senador. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi uma das que se dispôs a integrar o colegiado.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou, de 1º de janeiro a 20 de agosto de 2020, 8.058 focos de queimadas, o que representa um aumento de 205% em comparação ao mesmo período de 2019. Desses focos, 47,6% foram detectados no período de 1º a 20 de agosto.

A situação é agravada pelo fato de as queimadas serem mais características no período das secas, a partir de agosto. Entretanto, como a estiagem sentida no bioma é a mais severa nos últimos 47 anos, os focos de incêndio já se iniciaram em janeiro deste ano.

(Com informações: Congresso em Foco)