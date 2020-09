Van Amarela vira clipe musical para mostrar história de duo em uma casa sobre rodas

Construir uma casa sobre quatro rodas e sair cantando pelo Brasil afora era um sonho antigo do duo Vozmecê que virou realidade há cinco meses. O futuro lar, que foi batizado de “Vanmecê”, carrega muitas histórias e, acima de tudo, algo em comum entre os dois: o amor pela música.

Os campo-grandenses Pedro Paulo Fattori e Ana Maria Schneider, ambos de 23 anos, além de serem músicos também formam um casal unido e carismático, e para retratar a conquista do motorhome, lançaram o clipe da música “Coisinha”, sendo o sexto trabalho autoral.

Em 2018, após três meses namorando, decidiram dar início ao projeto musical e, desde então, buscam sempre misturar vários estilos brasileiros nas apresentações, sem deixar de lado o bom e velho forró. Para representar esse mix, em diversos shows e fotos do casal, é possível ver como as cores quentes se destacam, dando ênfase principalmente ao amarelo, e isso não é à toa. Para eles, as cores conseguem expressar a tropicalidade e a vivacidade.

Vanmecê

Em abril de 2020, a van amarela Fiat Ducato 2002, que era uma ambulância, ganhou o coração do casal, que após viver a experiência de cantar nas ruas do Rio de Janeiro, decidiu colocar em prática o desejo antigo em construir o motorhome e viajar pelo Brasil, para se apresentar nas ruas de cidades turísticas.

“Nós sempre nos encantamos com esse estilo de vida mais alternativo. A van representa a busca pela autenticidade, pelo melhor que a gente pode conseguir na nossa existência. Pensamos em investir na nossa juventude com o sustento da música e ao mesmo tempo tendo diversão, conhecendo o mundo e aproveitando tudo que essa vida pode dar”, planeja Ana e Pedro.

O casal não descarta a possibilidade de morar dentro do automóvel – o que ainda não aconteceu por conta dos estudos na área da música –, mas todo fim de semana foge da rotina para ficarem juntos na ‘casa motorizada’ colocando no papel novos planos para o futuro. O local também serve como um estúdio móvel para eles, que recebe o nome de “Vanmecê – Furgão Estúdio”.

(Confira mais na página C1 da versão digital do jornal O Estado)