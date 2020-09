Porto anuncia contratação de centroavante Evanilson, ex-Fluminense

O Porto (Portugal) anunciou nesta quarta (9) a contratação do atacante brasileiro Evanilson, que estava no Fluminense

A saída do jogador do Tricolor das Laranjeiras foi anunciada na última segunda, mas o destino do jogador não foi confirmado, naquele momento, por pedido da equipe compradora.

O centroavante, de 20 anos, era um dos destaques do Fluminense, tendo marcado dois gols na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Em sua primeira entrevista como jogador do Porto, Evanílson diz que realizou um sonho com a transferência para a equipe portuguesa: “É um sonho de criança que realizo, estar num clube gigante do futebol europeu, como o Porto, isso me deixa muito feliz e orgulhoso do meu trabalho. Graças a Deus deu tudo certo, agora vamos para cima”.

(Agência Brasil)