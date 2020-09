MS registra cinco mortes em rodovias durante o feriado

A “Operação Independência 2020” do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) abordou no período de 4 a 8 de setembro cerca de 2.165 veículos. Foram emitidos 323 autos de infração de trânsito nos mais de 15 mil km fiscalizados no Estado. Nove acidentes de trânsito foram registrados, com pelo menos duas pessoas lesionadas e quatro mortes.

Por volta de 40 policiais militares foram distribuídos em 12 bases operacionais rodoviárias fixas, além de 12 equipes volantes. Ao todo, foram apreendidos 541,6 kg de entorpecentes, entre maconha, skank e haxixe. Durante toda a operação, três pessoas foram presas a encaminhadas à delegacia de polícia.

Em Campo Grande, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) recebeu, de sexta a segunda-feira (7), 280 ligações de denúncia ao descumprimento do toque de recolher, que vigora entre as 23h e as 5h. Em torno de 78 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados no período.

O maior fluxo de abordagem foi registrado no sábado (5) – 610 pessoas –, e ao todo 1.211 transeuntes foram flagrados pelos guardas no fim de semana. Nos três dias de operação, seis prisões foram feitas. Nenhum estabelecimento foi notificado ou interditado.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) realizou 1.271 abordagens a veículos, mesmo número de motoristas submetidos ao teste de alcoolemia. Por volta de 49 condutores foram flagrados embriagados. Destes, quatro estavam ainda sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Foram expedidas pela Agetran cerca de 62 notificações por irregularidades nos veículos e por direção sob efeito de álcool. Um motorista foi conduzido à delegacia por embriaguez. Durante a operação de feriado, a agência abordou em média 254 veículos por dia na Capital.

(Texto: Mariana Moreira)