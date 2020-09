Governo pede explicações por alta nos preços de alimentos

A secretaria informou, em nota, que convidou os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Economia para debater medidas para mitigar o “aumento exponencial” nos preços. A Senacom pediu para o Ministério da Economia avaliar alternativas que estimulem a competitividade entre produtores e comerciantes.

Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro pediu mais de uma vez “patriotismo” aos donos de supermercados para conter o aumento de preços. A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) disse que a distribuição de arroz estava garantida. Ela também declarou que espera, “se Deus quiser“, que o valor do produto caia com a próxima safra. O arroz é um dos itens da cesta básica que mais encareceram em 2020.

Já o vice-presidente Hamilton Mourão declarou na manhã que o aumento dos preços dos alimentos nos supermercados é consequência das injeções de recursos que o governo fez na economia. De acordo com ele, a verba disponibilizada, principalmente, via auxílio emergencial foi “muito acima daquilo que as pessoas estavam acostumadas”.

(Com informações: Poder 360)