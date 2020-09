Defesa Civil alerta para temperaturas acima de 5% da média

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emitiu alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. Segundo a instituição as temperaturas estão até 5°C acima da média, o que eleva os riscos à saúde.

Conforme aviso meteorológico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) entre esta quarta-feira (9) e o domingo (13) as temperaturas máximas estarão bastante elevadas, superando os 40°C em algumas localidades da região centro-oeste.

Especialistas afirmam que quando o tempo está muito seco, as vias respiratórias fazem um esforço maior, e as defesas do corpo diminuem. Assim surgem as viroses, alergias, inflamações por bactérias, rinites, sinusite, asma e o ressecamento da pele.

Algumas medidas simples podem ajudar a aliviar e prevenir os sintomas: fugir do ar condicionado e dar preferência ao umidificador ou toalhas úmidas nos ambientes da casa, hidratar o corpo e os lábios, e principalmente ingerir muita água. A recomendação diária é de dois litros, o equivalente a oito copos. Lavar o nariz e os olhos com soro fisiológico também ajuda a aliviar o desconforto.