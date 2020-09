Currículo do Ensino Médio de MS terá empreendedorismo

A Rede de Ensino Médio do sistema público de Mato Grosso do Sul passará a contar com a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo escolar.

A iniciativa foi proposta pelo deputado Antônio Vaz (Republicanos) e se tornou Lei 5.562/2020 publicada nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial do Estado. Segundo a publicação, o Poder Executivo terá 180 dias para regulamentar a lei.

O objetivo da inclusão é introduzir o empreendedorismo aos jovens pela abordagem do desenvolvimento de habilidades e competições para sua absorção no mercado de trabalho – Ética, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação – Educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado e Capacidade de gestão e inovação.

Quando apresentou o projeto, o deputado justificou que a inclusão transversal vai preservar a autonomia das escolas e suas propostas pedagógicas e vai “ampliar de forma substancial o assunto empreendedorismo, tão importante para o futuro dos nossos jovens e do nosso país”.

(Com informações: Assembleia Legislativa de MS)