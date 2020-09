Após tentar sair do clube, Messi participa de treino do Barcelona

Após tentar deixar o Barcelona e romper o contrato com o clube, Messi compareceu ao treino desta quarta-feira (09). Na semana passada, o camisa 10 não participou do primeiro treinamento do time.

Conforme informações da Reuters, Messi foi visto sorrindo enquanto ele e seus companheiros trabalhavam sob chuva persistente no complexo de treinamento Joan Gamper sob as ordens do novo técnico Ronald Koeman.

Messi, que continua capitão apesar de declarar publicamente que gostaria de deixar o clube e atacar o presidente Josep Maria Bartomeu, retomou os treinos com a equipe na segunda-feira (07) depois de rejeitar se apresentar oito dias antes, enquanto continuava buscando uma saída.

(Com informações da Reuters)